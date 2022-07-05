الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في الدنمارك

المصدر: أبوظبي - وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق في كوبنهاغن، وأسفرت عن مقتل عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة الدنمارك وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تفاصيل

وسقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جرّاء إطلاق نار داخل مركز تجاري في كوبنهاغن، كما أوقفت الشرطة مشتبهاً فيه هو دنماركيّ يبلغ الثانية والعشرين.

وقال سورين توماسن، كبير مفتّشي شرطة كوبنهاغن، في مؤتمر صحافي، إنّ المشتبه فيه البالغ الثانية والعشرين الذي أوقِف بعد إطلاق النار، معروف من الشرطة «لكن بشكل هامشيّ فقط».

وأشار توماسن إلى أنّ دوافع المشتبه به الذي وُصِف بأنّه «من أصل دنماركيّ يبلغ 22 عاماً» ما زالت مبهمة، لكن «لا يمكننا استبعاد (فرضيّة) عمل إرهابي». وأضاف أنّه لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى مشاركة أشخاص آخرين في هذه العمليّة.

وقال قائد التحقيق إنّ هناك معلومات تسري على شبكات التواصل الاجتماعي، حول أنّ العمليّة قد تكون ارتُكِبت بدافع عنصريّ، أو بدوافع أخرى مختلفة، «لكن لا يمكنني القول إنّ لدينا أيّ شيء يدعم ذلك في هذه المرحلة».

لكنّ الشرطة أكّدت أنّها تُحقّق في مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت تظهر المشتبه به يحمل أسلحة، يوجّهها نحو صدغه، الأمر الذي يثير شكوكاً حيال حالته النفسية. وانتشرت قوّة كبيرة من الشرطة في موقع إطلاق النار وفي أماكن عدّة في كوبنهاغن.

ذعر

وتسبب إطلاق النار بحال من الذعر، وكان كثير من الزوّار موجودين في الموقع، قبل حفلة موسيقيّة للنجم البريطاني هاري ستايلز كانت مقرّرة في قاعة كبيرة مجاورة، غير أنّها ألغيت مساءً.

ونقلت وسائل إعلام دنماركيّة عن شهود عيان قولهم إنّ المشتبه فيه حاول الإيقاع بضحاياه من أجل دفعهم إلى الاقتراب، قائلاً على سبيل المثال إنّ سلاحه مزيّف.

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