أول تعليق للأميرة هيفاء بعد اختيارها نائبة لوزير السياحة السعودية

المصدر: البيان

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عبرت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، اليوم الاثنين، عن فخرها واعتزازها بتعيينها نائبة لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

وقالت الأميرة هيفاء، إن الثقة الملكية الغالية، ستكون دافعًا ومحفزًا لتقديم المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مستهدفات وزارة السياحة في إطار رؤية المملكة 2030، سائلة الله العلي القدير أن يعينها على بذل المزيد من الجهود لخدمة قطاع السياحة وذلك بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ولما فيه خدمة الوطن والمواطن.

ورفعت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينها نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

ودعت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود - الله العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على المملكة وشعبها الأمن والاستقرار والمزيد من النماء والازدهار

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمس الأحد أوامر ملكية، شملت إعفاء أمين عام مجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن من منصبه، وتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، والدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لولي العهد بمرتبة وزير، إضافة إلى مهماته الأخرى، وعبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وأيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، والشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، ومحمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، ومنصور بن عبدالله بن علي بن سلمه نائباً لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة، والدكتور رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل، وإيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، وأحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، والدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

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