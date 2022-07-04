أوامر ملكية.. بأمر من الملك سلمان تعيين أول نائبة لأمين مجلس الوزراء

المصدر: البيان

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أوامر ملكية، شملت إعفاء أمين عام مجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن من منصبه.

آل مقرن مستشارا بالديوان

تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

هيفاء نائبا لوزير السياحة

تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

الرشيد سكرتيرا لولي العهد

تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لولي العهد بمرتبة وزير، إضافة إلى مهماته الأخرى.

طرابزوني مستشارا بالديوان الملكي

تعيين عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

السياري نائبا لمحافظ البنك المركزي

تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.

الشيهانة نائبا لأمين مجلس الوزراء

تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

العميل نائبا لأمين مجلس الوزراء

تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.

سلمه نائبا لسكرتير ولي العهد

تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه نائباً لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

الرميح نائبا لوزير النقل

تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.

الحشاني نائبا لوزير الإسكان

تعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.

الرميح نائبا لوزير الصحة

تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

الحسن مساعدا لوزير النقل

تعيين أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة.

الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي

تعيين الدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

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