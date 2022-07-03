خادم الحرمين الشريفين يصدر عدة أوامر ملكية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدة أوامر ملكية جاء فيها:
- إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير .
-تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
-تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.
-تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة
-تعيين رميح الرميح نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة
-تعيين محمد عبدالله العميل نائبا لأمين مجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة
-تعيين الشيهانة صالح العزاز نائبا لأمين مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة
-تعيين منصور بن عبدالله بن سلمه نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة
-تعيين عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
-تعيين إيهاب غازي الحشاني نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة
-تعيين أحمد سفيان الحسن مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة
-تعيين خالد وليد الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي للرقابة بالمرتبة الممتازة
-تعيين عبدالعزيز حمد الرميح نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة