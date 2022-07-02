وصول أكثر من 358 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

المصدر: مكة المكرمة، المدينة المنورة - واس

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كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة عن وصول 358645 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 289955 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 50490 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 18028 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنغلادش، هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة، أمس الجمعة، بواقع 12171 حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجاً، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135 حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجاً.

وبيّنت أن 277571 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الأخيرة، في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس، 80772 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، تنفيذ 552 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها، 1550 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 834 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 33 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة، خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 212 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.

في غضون ذلك، سخرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، جهودها لتمكين ضيوف الرحمن، وقاصدي المسجد الحرام، من أداء فريضة الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، بدءاً من عمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه يومياً، عبر أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، و130 ألف لتر من المطهرات وقرابة (35 ألف لتر) من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والسجاد، واستخدام الريبوتات الذكية لتعقيم المسجد الحرام.

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