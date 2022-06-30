خطة دعم سعودية عاجلة لليمن بقيمة 600 مليون دولار

المصدر: الرياض – سبأ نت

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه، اليوم الخميس، في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، استمرار المملكة بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد التنموي والاقتصادي، لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته حتى استعادة الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، في الأمن والاستقرار، والنماء. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع اليمنية، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والأمنية والعسكرية، التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والدعم السخي لهذه الإصلاحات من تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بنائب وزير الدفاع السعودي، وأشاد بجهوده الحثيثة لإنفاذ التوجيهات الملكية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة. وأكد العليمي متانة وخصوصية العلاقات اليمنية- السعودية، على مدى عقود، وصولاً إلى موقف المملكة الشجاع، والحازم في الدفاع عن الشرعية، ومنع انهيار شامل للدولة، وإغاثة أبناء الشعب اليمني وتطبيب جروحهم، وفتح الأبواب إمامهم للاستقرار، والإقامة والعمل، كما تطرق إلى جهود السلام ومبادرات المجلس والمملكة العربية السعودية في هذا السياق.

واتفق الجانبان على خطة إطارية للدعم العاجل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يحظى بثقة وتقدير عال من الشعب اليمني وقيادته السياسية، بدءاً بتيسير تمويل حزمة من المشاريع الإنمائية بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية.

وتشمل خطة الدعم العاجلة حوالي 17 مشروعاً، وبرنامجاً تنموياً في قطاعات الطاقة، النقل، التعليم، المياه، الصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بحيث يتم البدء الفوري بتنفيذها وفقاً للخطة المعتمدة.

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