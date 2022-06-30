الإمارات تدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا

المصدر: نيويورك- البيان

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دعت دولة الإمارات إلى وضع معايير لمفاوضات وقف إطلاق النار كنقطة انطلاق، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وحذرت من تسونامي من التداعيات العالمية إذا استمر الصراع بلا هوادة.

وألقت معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بيان دولة الإمارات في جلسة مجلس الأمن حول الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا.

وقالت نسيبة: حان الوقت لأن نجد معايير لمفاوضات وقف إطلاق النار كنقطة انطلاق لإنهاء هذه الحرب، محذرة من أنه: إذا استمر الصراع بلا هوادة، فيمكننا أن نتوقع تفاقم تسونامي من التداعيات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يهدد بحدوث ركود عالمي.

وأكد بيان دولة الإمارات أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يعد أمراً أساسياً للحفاظ على حياة الإنسان. ويجب أن تقتصر أي عملية عسكرية على الأهداف العسكرية حصراً، ويجب اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، لتجنب الاستهداف المباشر أو غير المباشر للمدنيين.

وأكدت دولة الإمارات أنه يجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود، من أجل عدم التصعيد والمشاركة بشكل استباقي لإنهاء هذا الصراع، وأن الوقت قد حان لإجراء حوار فعلي حول التحديات الإنسانية، وإعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال العدائية، ووضع الخطوط العريضة لحل مستدام ينهي هذا الصراع، ودعت الإمارات إلى أن تكون المساعدة في تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي من الأولويات، وضرورة تجنب كارثة غذائية.

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