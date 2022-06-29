خادم الحرمين: خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات المملكة

المصدر: (الرياض - واس)

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قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن خدمة الحجاج والمعتمرين تتصدر قمة اهتمامات المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، موجهاً قطاعات الدولة بخدمة ضيوف الرحمن، وفقاً للخطط التنظيمية والتشغيلية. وجاءت تصريحات الملك سلمان، خلال ترؤسه مجلس الوزراء السعودي في جدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس». وأضاف خادم الحرمين الشريفين: «أصبحت رعاية الحجاج والمعتمرين والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال، وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة».

وذكرت «واس»، أن الملك سلمان وجّه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم الحج الحالي، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا. وأمر ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.

إلى ذلك، أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، أنه وبسبب جائحة كورونا سيؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج، منهم 150 ألفاً من الداخل، و850 ألفاً من الخارج، لافتاً إلى وجود مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف متر مربع كمرحلة أولى، ويتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، كذلك بدأ تنفيذ مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى على مساحة نصف مليون متر مربع وتغطية ما نسبته 20% من المخيمات الحالية. وأضاف الأمير، أن وزارة الصحة هيأت 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير، يساندها 171 مركزاً صحياً بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف.

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