السعودية: ماضون في تحقيق التمكين الفاعل للمرأة

المصدر: نيويورك - واس

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أكدت المملكة العربية السعودية أنها ماضية بكل عزم وحزم في تحقيق التمكين الفاعل والحقيقي للمرأة وتمكينها من تأدية دورها في بناء الوطن بدعم ومساعدة تامة من أخيها المواطن السعودي دون تمييز أو تعطيل أو تحييد.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، التي ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بن عبدالعزيز العتيق، خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين. وأعرب عن تقدير المملكة للتقرير الصادر بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2018 - 2021، التي قامت الكثير من الحكومات على مواءمتها، بما يتوافق مع توجهاتها في سبيل تحقيق مستهدفات تمكين المرأة وتحقيق المساواة.

وأفاد أن المملكة شهدت خلال الأعوام الأخيرة إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وحظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات.

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