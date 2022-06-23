برلماني تركي: الإمارات وتركيا تتمتعان بعلاقات استراتيجية وطيدة

المصدر: وام

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أكد عاكف جاتاي كيليش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أن دولة الإمارات وتركيا تتمتعان بعلاقات استراتيجية وطيدة ويمكنهما بفضل ثقلهما وعلاقاتهما المتميزة التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية بشكل فاعل وايجابي.

وأشار كيليش في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى مجالات التعاون الواعدة بين البلدين خاصة الاستثمارات المشتركة في مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وعلى رجال الأعمال في البلدين.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين برلمانيا في المنتديات المتعددة الأطراف في إطار الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات ذات الصلة، لافتاً إلى جهود مكافحة الإرهاب والمشكلات الدولية المتعلقة بالتضخم وأزمة الغذاء.

وقال إن التجارة الدولية تأثرت بجائحة كوفيد-19 حيث يعاني العالم في الوقت الحالي من أزمات في الأمن الغذائي والمائي بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، مؤكداً ضرورة تكثيف التعاون الدولي والإقليمي للمساعدة في التغلب على هذه الأزمات.

من جهة ثانية تحدث المسؤول التركي عن مخاطر الإرهاب وضرورة عدم ربط هذه الآفة بديانة بعينها مشيرا إلى ما ارتكبه تنظيم "داعش" الإرهابي بحق المسلمين مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جهود مكافحة الإرهاب مؤكدا رفضه الزج باسم الإسلام فيما يتعلق بأي نوع من أنواع الإرهاب.

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