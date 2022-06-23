الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الزلزال

المصدر: أبوظبي- وام , عواصم- البيان، وكالات

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني الصديق في ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وضرب زلزال قوي منطقة ريفية جبلية شرق أفغانستان، الليلة قبل الماضية، فقتل ألف شخص وأصاب 1500 آخرين في أحد أكثر الزلازل دموية في عقود، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية. العدد قد يرتفع نظراً لوجود عائلات كثيرة في عداد المفقودين.

وقال محمد أمين حذيفة، رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا، في بيان إلى الصحافة: «بلغ عدد القتلى 1000 وهذا العدد قد يرتفع». وأضاف: إن «الناس يحفرون القبر تلو القبر». وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: «إن زلزالاً بقوة 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من الصباح».

وأضافت الهيئة: «إن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومتراً من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومتراً». وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على «تويتر»، أن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريباً.

حصيلة مرشحة للارتفاع

وفور وقوع الزلزال، أفادت وزارة الداخلية في أفغانستان بأن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من 280 شخصاً على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى. وهي حصيلة أولية، ارتفعت فيما بعد. وكالة إدارة الكوارث أكدت أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا.

إضافة إلى إقليمي ننكرهار وخوست. بدوره، قال محمد نسيم حقاني، رئيس هيئة إدارة الكوارث بأفغانستان: «إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا». وأضاف: «لقد تم الإبلاغ عن وفيات أيضاً في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا».

هزات قوية

من جهته، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على «تويتر»، أن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريباً. وشعر الناس بالزلزال في كابول، وكذلك في إسلام آباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمين على «تويتر».

وكتب شاهد على موقع المركز من كابول يقول: «هزات قوية وطويلة». وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غربي باكستان: «كانت قوية». وأظهرت صور منازل تحولت إلى أنقاض وجثث مغطاة بالبطانيات ممددة على الأرض. وبدأت السلطات عمليات الإنقاذ، وتم استخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء.

إلى ذلك، أعلن مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية لا تملك قدرات فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ في أفغانستان وإن تركيا «في أفضل وضع» لتقديم هذه المساعدة. وقال نائب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف الذي ينسق العمليات الانسانية «تحدثنا عن ذلك مع سفارة تركيا هنا .. وهم ينتظرون الطلب الرسمي».

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