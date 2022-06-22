الكويت.. حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة

المصدر: وكالات

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أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب موجه للأمة الكويتية، عن حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى انتخابات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال ولي عهد الكويت: "لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم".

واضاف: "لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله.. تحملنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف ونتعهد بصون هذه الأمانة".

واوضح أن الكويت دولة مؤسسات وصاحبة تجربة رائدة ومنارة للعمل الإنساني، مضيفاً بالقول: "نعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته.. هناك أخطار وأزمات تحيط بالبلاد من كل جانب.

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