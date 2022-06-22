الإمارات تدين الهجمات الإرهابية المتتالية في مالي

المصدر: (أبوظبي، غاو - وكالات)

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية المتتالية التي وقعت خلال الأيام الماضية على قرى وسط جمهورية مالي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء. وتجددت دوامة العنف في مالي، حيث قتل مسلحون عشرين مدنياً على الأقل قرب مدينة غاو، فيما قضى جندي في قوة حفظ السلام في كيدال.

وقال مسؤول في شرطة المنطقة إن «إرهابيين مجرمين اغتالوا عشرين مدنياً على الأقل في قرى عدة بمنطقة أنشاودج»، التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال غاو. وارتُكبت عمليات قتل أودت بحياة أكثر من مئة مدني في ديالاساغو وفي قريتين قريبتين هما دياويلي وديساغو في وسط مالي، وهي بؤرة ساخنة لأعمال العنف في منطقة الساحل.

وتواجه مالي ووسط الساحل منذ أشهر سلسلة من المجازر في حق مدنيين ترتكبها عصابات إرهابية وإجرامية.

وتشهد هذه المنطقة أعمال عنف منذ بدء النزاع في 2012 حين بدأت مجموعات مسلحة تمرداً ضد باماكو. ووقعت تلك المجموعات في 2015 اتفاق سلام مع مالي، لكن تنفيذه يتعثر.

وبدأ الجنود الفرنسيون انسحاباً تدريجياً من مالي بداية العام، وقالت هيئة الأركان الفرنسية إنهم سيغادرون نهائياً قاعدة غاو «مع نهاية الصيف»، علماً أنها آخر موطئ قدم للقوات الفرنسية في مالي.

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