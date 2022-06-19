قمة ثلاثية مصرية وبحرينية وأردنية في شرم الشيخ

المصدر: البيان

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عقدت اليوم الأحد، قمة ثلاثية في شرم الشيخ جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وقالت الرئاسة المصرية تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة وفق صحيفة اليوم السابع.



وَافت: أكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.



وتابعت: كما رحب القادة، بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية .

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