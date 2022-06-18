الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجداً في شمال شرق أفغانستان، فيما وقع الآخر داخل معبد لطائفة السيخ في العاصمة كابول، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحية هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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