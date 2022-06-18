جلسة مباحثات مصرية بحرينية في شرم الشيخ

المصدر: وام

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتناولت المباحثات أيضا عدداً من أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا.

كما تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.

ورحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

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