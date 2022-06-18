محمد بن سلمان يقوم بجولة في المنطقة

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء المقبل، وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في الـ22 من الشهر الجاري. وجاء حديث أردوغان خلال تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية.

على صعيد آخر، أكدت مصادر أردنية رفيعة المستوى وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» أن ولي العهد السعودي سيزور العاصمة الأردنية عمّان الثلاثاء المقبل، وأضافت المصادر أن الأمير محمد بن سلمان سيجري مباحثات مع الملك عبدالله الثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية وتطورات القضايا الإقليمية.

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