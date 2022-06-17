عبدالله بن زايد يعزي بوركينافاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً، أمس، بأوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينافاسو، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سينو شمالي بوركينافاسو، وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.

وأدان سموه واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي، متقدماً بالتعازي إلى شعب بوركينافاسو الصديق وعائلات الضحايا.

من جانبها، أعربت أوليفيا روامبا عن بالغ شكرها وتقديرها لسموه، لما أبداه من مشاعر تعاطف وتضامن مع بوركينافاسو وشعبها، متمنية لدولة الإمارات وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

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