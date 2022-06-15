السيسي: العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

المصدر: وام

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أن العلاقات المصرية الإماراتية مصيرية وتمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.

جاء ذلك خلال لقائه مع معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.

وحمَّل الرئيس المصري، خلال اللقاء، رئيس أركان القوات المسلحة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، على النحو الذي فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي.

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