مجلس الأمة الكويتي يقر قانون منحة المتقاعدين وزيادة معاشاتهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم في المداولتين الأولى والثانية قانون منحة المتقاعدين وزيادة معاشاتهم، وأحاله إلى الحكومة.

وبحسب صحيفة " القبس " التي أوردت الخبر فقد نص القانون الذي أقره المجلس على أن تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون، مقدارها 3000 دينار.

وقضى القانون بأن تُزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتباراً من 1 أغسطس 2023، وذلك بواقع 20 ديناراً سنوياً، واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 ديناراً سنوياً.

وقررت المادة العاشرة أن يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية، وذلك بداية من أبريل 2022، وذلك تحت رقابة ديوان المحاسبة.

وأكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن منحة المتقاعدين ستوزع بالتساوي، والصرف سيكون فور إقرار القانون٫مشددا على الحرص على مراعاة مصلحة المتقاعدين وتحقيق مكاسب لهم من جانب واستدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوفاء بالتزاماتها للمؤمن عليهم من جانب آخر.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز