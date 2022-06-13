تعديل وزاري في البحرين يضخ طاقات جديدة في الحكومة

المصدر: المنامة، دبي- البيان

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أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم (25) لسنة 2022 بتعديل وزاري.



وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، وتضمنت قائمة بالتعديل الوزاري، عُين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيراً للنفط والبيئة خلفاً لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.



وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة. ونالت النساء في مجموع التعديل الوزاري أربع وزارات.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قوله: «إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن».



وفيما يلي القائمة الكاملة لمرسوم التعديل الوزاري:



1. الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية.



2. جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل.



3. زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة.



4. وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة.



5. الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة.



6. محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات.



7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال.



8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشؤون القانونية.



9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية.



10. ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشؤون الكهرباء والماء.



11. الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة.



12. نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.



13. حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.



14. آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني.



15. نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة.



16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة.



17. رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشؤون الإعلام.

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