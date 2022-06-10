الإمارات تعزي بنغلاديش بضحايا حريق الحاويات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مستودع للحاويات في جنوب شرق البلاد وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ الإمارات العربية المتحدة تعرب عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الحكومة البنغلاديشية والشعب البنغلاديشي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وإصابة مئات آخرين في مستودع بالقرب من مدينة شيتاغونغ في بنغلاديش. واكتظت مستشفيات المنطقة بالمصابين ووجهت نداءات للتبرع بالدم. وأُبلغ عن أن العديد من المصابين في حالة حرجة. وقيل إن من بين القتلى والجرحى عدد من عمال المستودعات ورجال الإطفاء والشرطة. وكان المستودع يحتوي أيضاً على ملابس بملايين الدولارات تنتظر تصديرها إلى تجار التجزئة الغربيين، وفقاً لمسؤول حكومي إقليمي.

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