‎الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى جنوب أفريقيا

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات إلى مدينة ديربان في جنوب أفريقيا تحمل على متنها 50 طناً من الإمدادات الغذائية الضرورية، بهدف التخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها كارثة الفيضانات التي اجتاحت السواحل الشرقية لجنوب أفريقيا والتي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وذلك في إطار جهودها وتقديمها الدعم الإغاثي للدول الصديقة والشقيقة.

و أكد سعادة محش سعيد الهاملي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا "حرص دولة الإمارات الدائم على تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي مع جمهورية جنوب أفريقيا في المجالات كافة بما يتسق مع العلاقات القوية التي تربط البلدين.

و أشار الهاملي إلى أنّ "دولة الإمارات تساند وتقف إلى جانب الأصدقاء في جنوب أفريقيا في هذه الظروف الصعبة و تأمل أن يساهم هذا الدعم في التخفيف من حدة التداعيات والآثار التي نجمت عن الفيضانات.



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