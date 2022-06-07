اجتماع عربي يبحث الأزمة في أوكرانيا

المصدر: أبوظبي - وام - عواصم- وكالات

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شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الاجتماع المرئي الذي عقد أول من أمس، لمجموعة الاتصال الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وبحث الاجتماع آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا وانعكاساتها على الوضع الإقليمي والدولي.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود العربية الرامية إلى المساهمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية واحتواء تداعياتها.وفي تطورات الأزمة، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، من أن روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع قوات كييف بعيداً عن حدودها.وقال خلال مؤتمر صحافي «كلما ازداد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي تزودونها إياها، سندفع (خطوط القوات الأوكرانية) بعيداً عن أراضينا».

وتحفظت وزيرة دفاع إسبانيا على ما تردد من أنباء على تزويد بلادها أوكرانيا بدبابات قتالية وأنظمة مضادة للطائرات. ووصفت مرجريتا روبلز شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في بأنها «قضية حساسة للغاية»، تتطلب «أكبر قدر من التعقل». وأشارت إلى أن روسيا وجهت تهديدات متكررة للدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح.

وانتقد لافروف قرار مقدونيا الشمالية وبلغاريا ومونتينيغرو إغلاق مجالها الجوي أمام طائرته، ومنعه من القيام بزيارة كانت مقررة لصربيا. ووصف قيام بعض «أعضاء الناتو» بعرقلة رحلته إلى صربيا بأنه أمر «شائن»، واعتبر أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يحاولان عرقلة اختيار صربيا الحر للشركاء. واتهم لافروف الاتحاد الأوروبي بإعلان «الحرب على كل ما هو روسي».

وقال:«لن يستطيع أحد تدمير علاقاتنا مع صربيا»، مضيفاً أنه سيلتقي قريباً بنظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش في موسكو. واعتبر أن إغلاق المجال الجوي «عقوبة مخجلة» لدولة تهدف إلى تقرير سياستها الخارجية بشكل مستقل، وفقاً لمصالحها الوطنية.

ميدانياً، قال حاكم منطقة لوهانسك، سيرغي غايداي، إن وضع القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك يتدهور. وأضاف أنه بعد استعادة نصف المدينة، اضطرت القوات الأوكرانية للتراجع إلى المنطقة الصناعية. وأوضح في وصفه لكيفية تنفيذ القوات الروسية لحملتها «هم يستخدمون أسلوب القضاء على كل شيء وتسويته بالأرض، حتى لا يتبقى أي شئ من أجل ترسيخ وضعهم».

وضع حرج

وفي الجنوب، أعلنت السلطات الأوكرانية أن الوضع «حرج» في منطقة خيرسون مع «انقطاع شبكات الهاتف والإنترنت والمواد الغذائية والأدوية والسيولة»، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من السكان في منتجع لازورنيه الساحلي حيث زرع الروس الغاماً على الشاطئ. وتتعرض منطقة خاركيف (شمال شرق) لقصف مركز وقتل فيها عشرة أشخاص خلال 24 ساعة. وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن «العدو يعمل بشكل مكثف على تجديد» الطرقات لتركيز هجومه و«يقيم جسوراً عائمة فوق الأنهر» حول خاركيف.

مصادرة

أمرت وزارة العدل الأمريكية، أمس، بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مشيرة إلى أنهما استُخدمتا في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت الوزارة في وثائق قضائية إن الطائرتين، وهما بوينغ 787-8 دريملاينر وغالفس تريم جي650 إي آر النفاثة، توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام، في انتهاك لقيود أمريكية على التصدير.

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