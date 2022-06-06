العليمي يبدأ جولة عربية من الكويت

المصدر: عدن - البيان

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بدأ ألرئيس اليمني رشاد محمد العليمي، جولة عربية ستقوده إلى دولة الكويت ومن ثم قطر والبحرين ومصر، تركز على العلاقات الثنائية مع عدد من الدول العربية ومستجدات الوضع اليمني وسبل حشد الدعم للإصلاحات الجارية في البلاد.

ووفق الرئاسة اليمنية يرافق العليمي، عضو مجلس الرئاسة فرج البحسني، ووزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والصحة، حيث سيبحث مع قادة هذه الدول أولويات الدعم المطلوب للاقتصاد اليمني، وجهود استعادة الدولة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وأن هذه الجولة تأتي في إطار التشاور مع الأشقاء بدول مجلس التعاون حول التحديات الأمنية المشتركة، ومستجدات الجهود الخليجية والأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مع استمرار تعنت الميليشيا الحوثية إزائها.

وأشادت الرئاسة اليمنية بالدعم السخي لدولة الكويت ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولاً إلى دورها المتميز خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية.

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