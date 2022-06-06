بحث ثقافة التسامح خلال لقاء رئيسة المجر والجروان

المصدر: برلين - وام

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أطلع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، على جهود المجلس في نشر قيم التسامح والسلام، وأشاد بدور المجر الداعم لمساعي التسامح والسلام في أوروبا وحول العالم، فيما أشادت نوفاك بجهود المجلس في حشد الجهود الدولية لدعم وتعزيز ثقافة التسامح والسلام.

والتقت نوفاك بمقر البرلمان الألماني «البوندستاغ»، الجروان، خلال مشاركته في «ملتقى برلين الدولي»، الذي دعا إليه البرلمان الألماني، ويحضره سنوياً ممثلون عن البرلمانات الوطنية والحكومات والإدارات والاقتصاد والمجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء في البرلمان الألماني، ومسؤولين حكوميين وسفراء، وضيوف آخرين من أكثر من 50 دولة.

جهود المجلس

واستعرض الجروان خلال اللقاء، جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام حول العالم، في مجالات نشر قيم التسامح والسلام، وأشاد بدور المجر وقيادتها، الداعم لمساعي التسامح والسلام في أوروبا وحول العالم. من جانبها، أشادت رئيسة المجر بجهود المجلس ورئيسه، في حشد الجهود الدولية لدعم وتعزيز ثقافة التسامح والسلام. وقد ترأس الجروان وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، المشارك في الملتقى، وألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات في توحيد الجهود الدولية، ودعم الحوار والتفاهم، وتعزيز ثقافة التسامح والسلام، وهو ما يعمل عليه المجلس، عبر برلمانه الدولي، الذي يضم أكثر من 85 دولة، والجمعية العمومية للتسامح والسلام، والتي تجمع جهود المنظمات التعليمية والمنظمات الدولية والأفراد، بهدف رفع قيم التسامح وتحقيق السلام في العالم.

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