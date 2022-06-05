استقبال الحجاج بالورود.. السعودية تسهّل على ضيوف الرحمن بـ«طريق مكة»

المصدر: الرياض - واس

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استقبلت المملكة العربية السعودية، أمس، طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا قبل نحو عامين. ووصل حجاج من إندونيسيا إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع المقبلة للاستعداد لأداء مناسك الحج الشهر المقبل.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن في المطار، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، وسفير إندونيسيا لدى المملكة د. عبدالعزيز أحمد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات. وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم.

وقال البيجاوي: «استقبلنا أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من إندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند، اليوم نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين، بسبب الجائحة، نحن سعداء وبكامل جاهزيتنا».

وحددت وزارة الحج ضوابط، تنص على أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية، واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت، خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، واتباع التعليمات الوقائية، خلال أداء مناسكهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أن هناك خمس دول، يتم فيها إنهاء إجراءات الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة «طريق مكة»، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في خمس دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش. وأوضحت الوزارة أن مبادرة «طريق مكة» تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.

وكان وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة، قال أول من أمس، إن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام، مؤكداً أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم موسم الحج بشكل مثالي، وأن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

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