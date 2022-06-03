الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارات بشأن ليبيا والسودان والكونغو الديمقراطية

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

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رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن تمديد التفويض حول قرار المجلس 2292 الخاص بليبيا، لمدة 12 شهراً وتجديد ولاية بعثة «يونيتامس» في السودان، كما رحبت أيضاً باعتماد المجلس البيان الرئاسي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتبنى المجلس قراراً يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.

وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء المجلس سنوياً منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة، أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 «لا يزال غير فعال». وصدر القرار رقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتاً مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها الحظر. كما مدّد المجلس تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاماً إضافياً، وصوّت ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد التفويض المعطى لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونيتامس» حتى الثالث من يونيو 2023.

وفي سياق متصل، رحبت الإمارات باعتماد البيان الرئاسي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت الإمارات دعت في مجلس الأمن إلى مواصلة الحوار السياسي لإحلال سلام مستدام وشامل في الكونغو الديمقراطية، وحضت جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بنّاء في العملية السياسية بهذا البلد.

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