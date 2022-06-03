وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

المصدر: كونا

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استدعت وزارة الخارجية الكويتية مساء أمس الخميس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هولتسنايدر والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبداللطيف الأحمد وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية.

وقد سلم الأحمد لهولتسنايدر مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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