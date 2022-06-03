الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي

المصدر: أبوظبي - وام، باماكو-وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 4 جنود أردنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع قوة الانتشار السريع الأردنية، التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل جندي أردنيّ من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وجرح آخرون أول من أمس، في هجوم على موكب لهم في كيدال (شمال)، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (مينوسما).

عملية إرهابية

وتعرّض الموكب الذي كان يضمّ أربعة جنود أردنيين لإطلاق نار مباشر وقذائف لساعة من الوقت، وفق ما أعلن ستيفان دوغاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة من نيويورك. وتحدّث الناطق باسم بعثة المنظمة الدولية (مينوسما) أوليفييه سالغادو، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمليّة «إرهابيّة» من دون الإشارة لهوية منفذيها.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي، ورئيس بعثة مينوسما القاسم واني، إنّ هذا الهجوم هو خامس حادث يقع في منطقة كيدال خلال أسبوع.

ووصف العملية بأنّها «محاولة يائسة أخرى من قبل الجماعات الإرهابية لعرقلة المساعي من أجل السلام في مالي، وتنفيذ تفويض مينوسما».

وتنشط قوة «مينوسما» البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ عام 2013، وتعد حالياً البعثة الأممية الأكثر تكبّداً للخسائر البشرية في العالم. وبحسب البعثة، قتل 172 من عناصرها خلال هجمات.

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