السعودية تصدر تعميماً بخصوص عبوات ماء زمزم

المصدر: واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت المملكة العربية السعودية تعميماً جديداً بخصوص عبوات ماء زمزم.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية على جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران الخاص، ضرورة التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع «عبوات زمزم» داخل الأمتعة الموزونة.

ونص التعميم أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة من مطارات المملكة عدم السماح للمسافرين بوضع «عبوات زمزم» داخل أمتعتهم الموزونة.

وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز