السعودية تبدي الاستعداد لبذل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية

المصدر: وكالات

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف، مساء أمس الثلاثاء، في الرياض أن المملكة مستعدة "لبذل الجهود اللازمة للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في أوكرانيا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي "استعرض مع الوزير لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها".

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد بن فرحان "موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن "المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة".

ووصل لافروف إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الثلاثاء، قادماً من البحرين في زيارة رسمية إلى المملكة، يجري خلالها مباحثات مع العديد من المسؤولين السعوديين.

ومن المقرر أن يحضر لافروف، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون الخليجي.

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