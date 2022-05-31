مسؤولو التعاون الخليجي يبحثون قضية الأمن السيبراني

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

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ناقش المسؤولون في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض، المخاطر التي تحيط بأمن المعلومات أو ما يعرف بـ«السيبرانية» التي تتعرض لها دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ترأست أعمال الدورة السادسة للجنة الدائمة للأمن السيبراني بمجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها الضوابط الاسترشادية الأساسية في الأمن السيبراني، ومهام آلية عمل اللجنة الدائمة للأمن السيبراني، ومجموعة من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار دورها الرئيس في تعزيز التعاون لتحقيق مجتمع سيبراني آمن بدول المجلس يقدم أفضل الخدمات في المجال وسط المخاطر السيبرانية التي تتعرض لها الدول حول العالم، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والسبل الكفيلة بحماية وإدارة التحديات في المجال.

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