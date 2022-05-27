الرئيس التركي يستقبل عبدالله بن زايد

المصدر: البيان

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وصل اليوم ، إلى تركيا في زيارة رسمية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو. أن هناك تطويرا للشراكة بين الإمارات وتركيا.

وأضاف سموه: بحثنا مع الجانب التركي مضاعفة العلاقات التجارية وقضايا الأمن الغذائي والتعاون في هذا المجال.

وتابع سموه: نركز في المحادثات مع الجانب التركي على التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

كما دعا سموه الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للعودة للمفاوضات والعودة لمسار السلام والمحادثات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو : نسعى لتحسين العلاقات مع محيطنا الإقليمي وحل كل الخلافات.

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