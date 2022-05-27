عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره التركي تطوير الشراكة الإماراتية التركية

المصدر: البيان

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وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة، إلى تركيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وخلال مؤتمر صحافي عقده سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع نظيره التركي أكد سموه أن هناك تطويرا للشراكة بين الإمارات وتركيا.

وأضاف سموه: بحثنا مع الجانب التركي مضاعفة العلاقات التجارية وقضايا الأمن الغذائي والتعاون في هذا المجال.

وتابع سموه: نركز في المحادثات مع الجانب التركي على التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

كما دعا سموه الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للعودة للمفاوضات والعودة لمسار السلام والمحادثات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو : نسعى لتحسين العلاقات مع محيطنا الإقليمي وحل كل الخلافات.

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