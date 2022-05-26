بدءاً من اليوم.. منع المقيمين بالسعودية دخول مكة بدون تصريح

المصدر: البيان

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من المقرر أن يتم بدءا من اليوم الخميس، منع المقيمين الأجانب من دخول مكة المكرمة غرب السعودية من دون تصريح، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج.

وكانت السعودية أعلنت في 9 أبريل الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات إنه يجب أن يكون عمر الحجاج دون الخامسة والستين وأن يكونوا مطعمين بالكامل ضد الفيروس.

وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.

وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليونين ونصف المليون مسلم من شتى أنحاء العالم.

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