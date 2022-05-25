عبد الله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني في برلين

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية، ومجالات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، خاصة التجارية والاستثمارية والمناخ والعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، ومنها ملف استقرار سوق الغذاء والطاقة العالمي وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد – 19".

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون الثاني بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية.

من جانبه عبر الدكتور روبرت هابيك عن تمنياته لدولة الإمارات التقدم والنمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقدماً العزاء إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وشكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان معاليه على مشاعره الطيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الألمانية أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وحفصة عبد الله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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