الإمارات تحدد 4 محاور لتعزيز دور التكنولوجيا في السلام

المصدر: البيان

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سلطت دولة الإمارات الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة السلام والأمن، مشيرةً إلى الإمكانات التي أتاحتها هذه الوسائل لتحسين استجابة المجتمع الدولي للتحديات العالمية وكذلك المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن التكنولوجيا والأمن.ونشرت بعثة الدولة في مجلس الأمن، عبر تغريدات على «تويتر»، جانباً من وقائع الجلسة التي شاركت فيها لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وحددت أربعة محاور لدعم السلام عبر تعزيز استخدام التكنولوجيا:1- تسخير وسائل التواصل الاجتماعي للتصدي للمعلومات الخاطئة والمُضللة.2- مكافحة استغلال الإرهابيين والمتطرفين للإنترنت.3- تبادل أفضل الممارسات بشأن التصدي لتهديدات الطائرات المُسيّرة.4- استخدام الابتكار لتحسين العمليات الإنسانية.

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