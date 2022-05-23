تحسن الطقس في الكويت وتوقعات باستمرار الغبار

المصدر: كونا ووكالات

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توقع مسؤول في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد البلاد تحسناً تدريجياً في حالة الطقس اعتباراً من الليلة، مع بقاء الغبار الخفيف عالقاً في طبقات الجو حتى صباح يوم غد.

وقال ضرار العلي، مراقب المحطات في الأرصاد الكويتية، إن موجة الغبار، التي تعرضت لها البلاد ظهر اليوم المصحوبة برياح شمالية غربية نشطة بلغت سرعتها نحو 60 كيلومتراً في الساعة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية في أغلبية مناطق البلاد.

وأوضح العلي أن البلاد بدأت تتأثر بموجة من الغبار المحمول عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً ابتداءً من المناطق الغربية باتجاه الشرق وفي الساعة الثالثة عصراً غطت موجة الغبار سماءها.

كان الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قد أعلنت، في وقت سابق، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بعد ظهر اليوم مؤقتاً بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، في بيان نُشر على صفحة الإدارة على موقع «تويتر»، أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مضيفاً أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات وإعادة حركة الطيران في المطار فور تحسن الرؤية.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي، إلى توخي الحذر بسبب موجة الغبار وانخفاض الرؤية.

يُذكر أن الكويت تعرضت لعاصفة ترابية مماثلة الاثنين الماضي أدت إلى توقف الملاحة الجوية والبحرية وتعطيل وزارة التربية للدراسة في جميع مدارسها.

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