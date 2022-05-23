الكويت.. لجنة للأمن الغذائي وخطط عاجلة لتوسيع الزراعة

المصدر: الكويت - البيان، وكالات

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قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة وزارية تسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي» للنظر في كافة الأمور المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. وقال وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان في تصريح صحفي، «إن الكويت تستورد نحو 95 في المئة من المواد الغذائية»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار ناجم عن عوامل خارجية وليست داخلية، لكن الدولة تضع موضوع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها.



وطبقاً لبيان مجلس الوزراء فإنّ اللجنة الوزارية يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتضم وزراء التجارة والصناعة والمالية والبلدية والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والكهرباء والماء.



ومن مهام اللجنة بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد والإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي.



وتضم المهام أيضاً وضع الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد جهود المحافظة على الأمن القومي، ولا سيما المتعلق بالماء والغذاء، وبحث سبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي.



ونقلت صحيفة «القبس الكويتية» عن مصادر حكومية وجود خطة لرفع الاكتفاء الذاتي للكويت في عدد من السلع الغذائية بحلول عام 2025 بنسب مختلفة. وقالت المصادر إن نسبة الاكتفاء من القمح بلغت 0.04 % خلال عام 2019، وتسعى الخطة إلى رفع النسبة إلى 5 % خلال 3 أعوام وإلى 10 % بحلول عام 2035.



وبيّنت المصادر أن الهيئة العامة للزراعة تخطط لزيادة الرقعة المحصولية إلى نحو 50 % من حجم الرقعة المستغلة حالياً، وذلك عبر تخصيص أراضٍ جديدة أو التوسع الرأسي باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

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