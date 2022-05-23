بيان من السفارة القطرية في باريس

المصدر: البيان

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أعلنت السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس، عن مقل أحد الحراس في سفارتها.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر، "في جريمة بشعة وغير مبررة قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الإثنين، وفور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات".

وأضافت، "نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد. تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد".

وأعلنت الشرطة الفرنسية إيقافها لشخص يشبته به.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الإثنين إن شخصا قُتل في سفارة قطر في باريس واعتقل آخر في إطار التحقيق.

وأضاف مكتب المدعي العام "أستطيع أن أؤكد أنه تم فتح تحقيق اليوم في واقعة قتل" قائلا إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استخدام سلاح في الواقعة أو لا.

وتابع "ملابسات وفاة الحارس لم تتحدد بعد بدقة".

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة.

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