سلطان عمُان يستقبل الرئيس الإيراني

المصدر: البيان

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استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمُان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى مسقط في زيارة رسميّة تستغرق يوماً واحداً.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن سلطنة عمان وإيران وقعتا ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في قطاعات من بينها النفط والغاز والنقل.

وجرى توقيع الاتفاقات خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطنة، ويشمل التعاون بين الجانبين أيضا الدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون.

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