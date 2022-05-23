مقتل حارس أمن بالسفارة القطرية في باريس

المصدر: وكالات

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قتل "حارس أمن" في سفارة دولة قطر بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين.

وأوقفت الشرطة الفرنسية رجلا يشتبه به.

وقال مصدر قضائي فرنسي إنه لا يبدو أنه عمل إرهابي.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الإثنين إن شخصا قُتل في سفارة قطر في باريس واعتقل آخر في إطار التحقيق.

وأضاف مكتب المدعي العام "أستطيع أن أؤكد أنه تم فتح تحقيق اليوم في واقعة قتل" قائلا إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استخدام سلاح في الواقعة أو لا.

وتابع "ملابسات وفاة الحارس لم تتحدد بعد بدقة".

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة.

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