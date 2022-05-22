سلطنة عمان تقرر رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

المصدر: البيان

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قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ودعت اللجنة العليا أفراد المجتمع للاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية والالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنـزل وعـدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

وحثت الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وأشادت اللجنة العليا بالدور البنّاء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامـل مـع الـتـدابير والإجراءات الوقائية وما قدمته من إسهامات حدّت من انتشار الجائحة.

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