رؤساء البرلمانات العربية يقفون دقيقة صمت ودعاء للشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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وقف معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأصحاب المعالي رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية المشاركون في المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، دقيقة صمت لقراءة الفاتحة والدعاء للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقالت معالي فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب مملكة البحرين: "أرفع خالص العزاء وعظيم المواساة لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولمعالي الأخ صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ولعموم شعب دولة الإمارات الشقيق، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، سائلين الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يديم نهضة الإمارات ورفعتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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