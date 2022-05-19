الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة تأبين غداً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح غد بتوقيت نيويورك جلسة تأبين خاصة للتذكير بسيرة وإنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

يشمل برنامج الجلسة وقـوف أعضـاء الجمعيـة دقيقة صمت، ثم تتوالى خطابات رؤساء المجموعات الجغرافية الخمس لدى الأمم المتحدة والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة باسم البلد المضيف للأمم المتحدة، ناقلين تعازيهم الحارة إلى حكومة وشعب الإمارات ومسلطين الضوء على إنجازاته وإرثه الإنساني العالمي.

وبالتزامن ستقوم الأمم المتحدة بإنزال علمها على مقر مبانيها الرئيسية في نيويورك إلى المنتصف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصدر بيانا عبر خلاله باسم الأمم المتحدة، عن خالص تعازيه إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة مذكرا بمناقبه وإرثه الإنساني العالمي.

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