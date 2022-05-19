الإمارات تدعو الى ضرورة تشكيل الحكومة العراقية

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية في القطاعات الحيوية كافة بالعراق، مشددة على رفضها القاطع للتدخلات الإقليمية في شؤون هذا البلد العربي.

وقال نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، محمد بوشهاب، إنه بعدما انقضت سبعة أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الناجحة في العراق، ينبغي إتمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة، امتثالاً لأحكام الدستور العراقي، باعتبارها خطوة مهمّة في سبيل تمكين هذه الدولة من القيام بواجباتها تجاه العراقيين وإدارة شؤون البلاد، كما ينبغي استكمال الإصلاحات الضرورية في كل القطاعات الحيوية والتي يُعَوّل عليها الشعب العراقي، إذ لابُدَّ من أنْ تَسمو مصلَحَتُهُ فوقَ كل الاعتبارات.

وأضاف إن الإمارات تتطلع لأن تقوم الحكومة الجديدة، بعد تشكيلِها، بالبناء على الإنجازات التي حقَّقَها العراق خلال السنوات الأخيرة في مجالات التنمية والأمن وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون والحوار الإقليمي. وحض الحكومة المقبلة على مواصَلَة البناء على الجهود الأخيرة التي بَذَلَها العراق لتعزيز انخراطِهِ الفعّال مع محيطِهِ العربي، ولَعِب دورٍ إيجابي في المنطقة، ومنها مشاركة العراق في قمة العَقَبَة التي عُقِدت في مارس مع كلٍ من الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر، والتي هَدَفَت إلى التنسيق حولَ عدد من المسائل الإقليمية المهمّة بما في ذلك تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة، لاسيما على الطاقة والأمن الغذائي.

تجاوز التحديات

ودعا بوشهاب إلى مواصلة الحكومة الجديدة العمل لتَجاوُز مختلف التحديات الراهنة، والتي من أبرزها استمرار فُلول تنظيم داعش الإرهابي في السعي لاستعادة نفوذِه، إذْ شَنَّ هذا التنظيم قُرابة 69 هجوماً خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام. وفي هذا السياق، أكد إدانة الإمارات بشدة هذه الأعمال الإرهابية، وإشادتها بما حقَّقَتْهُ القوات العراقية من إنجازات في مجال مكافحتها، مؤكداً استمرارِ الإمارات في دعم هذه الجهود، وبَسْط الأمن وإنفاذ سلطة القانون على جميع المناطق.

كما أكد إدانة الإمارات الهَجَمات التي شَنَّتْها إيران على أربيل في إقليم كردستان في مارس الماضي وفي الـ11 من مايو الجاري، مجدداً رفضها القاطع للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للعراق تحت أية ذريعة، مع أهمية احترام سائر الدول لسيادة العراق، ووحدَتِه، وسلامة أراضيه، والالتزام بمبادئ حُسْن الجوار، وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي، وحذر من عواقب تَكرار هذه الهجمات والتي تهدد بتأجيج الأوضاع، وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

تعزيز التنمية

وقال بوشهاب إنَّ تحقيق الاستقرار في العراق على المدى البعيد، يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء القِطاعات الحيوية ، وأضاف «ساهَمَت الإمارات في دعم العراق في مُختلف المجالات، لاسيما من حيث تسهيل عودة النازحين إلى الموصل وتقديم المعدات الطبية اللازمة للتصدي لجائحة كوفيد 19، وكذلك إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، ونود هنا تسليط الضوء على انطلاق أعمال إعادة بناء جامع وكنيسَتَيْن في الموصل في شهر مارس الماضي ضمن مشروع مشترك بين الإمارات واليونسكو في إطار مبادرة إحياء روح الموصل».

وأكد بوشهاب دعم الإمارات لاستمرار الجهود الرامية لإحراز المزيد من التقدم في ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وكذلك في مسألة المُمْتَلكات الكويتية المفقودة، ،مؤكداً استمرار الإمارات في العمل مع بقية أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لكي تستمر في أداء واجباتها المهمة، ومجدداً تضامُن الإمارات مع حكومة العراق فيما تتخذُهُ من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

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