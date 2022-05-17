"سي إن إن": إرث إماراتي غني في بناء علاقات دولية متوازنة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أشار تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى أن الحضور الدولي الرفيع للتعزية في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، دلالة تحمل الكثير من المعاني عن العلاقات المتوازنة والواسعة التي أسستها دولة الإمارات.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتولى قيادة دولة متطورة. كما وفي أواخر العام الماضي، وكجزء من الذكرى الخمسين لإعلان الاتحاد، أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها لنصف القرن المقبل، وأن السياسة الخارجية ستسترشد في المقام الأول برؤيتها الاقتصادية وحسن الجوار.

وسلط التقرير الضوء على ما يمكن أن يشكل الاتجاهات المستقبلية للدولة وشراكاتها، وذلك من خلال إلقاء نظرة على قائمة القادة وممثلي الدول ممن توافدوا لدولة الإمارات لتقديم التعازي.

وقد زار وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة دولة الإمارات لتقديم التعازي، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ويتشاركان في وجهات نظر عديدة حول منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت «سي إن إن» أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم واجب العزاء، تؤكد أن المملكة المتحدة تعد شريكاً تجارياً للإمارات، وخلال العام الماضي تم الإعلان عن شراكة استثمارية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) مع المملكة المتحدة.

وتوجهت إسرائيل بوفد يرأسه الرئيس إسحاق هرتزوغ، ليعكس مستوى العلاقات الثنائية بعد الاتفاق الإبراهيمي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية من قبل الجانبين.

من جانب آخر، تعد الهند من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لدولة الإمارات. وهذا العام، وقع البلدان اتفاقية تجارية رئيسية تهدف لرفع التبادل الثنائي إلى 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات، فيما ينظر له بأول اتفاقية تجارية توقعها القوة الاقتصادية لجنوب آسيا مع شريك تجاري رئيسي منذ أكثر من عقد.

أما تركيا، فقد ترأس وفدها للتعزية في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي نوفمبر، أطلقت الإمارات صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا حيث تبادل قادة البلدين الزيارات.

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