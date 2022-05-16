مثقفون وإعلاميون مصريون: خليفة دعم مصر في أصعب الأوقات

المصدر: القاهرة - البيان

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نعى مثقفون وإعلاميون مصريون، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدين على مواقفه التاريخية إزاء دعم ومساندة الإمارات لمصر في أصعب الفترات، كما أشاروا إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في عهده.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان نعي، إن الفقيد كان قائداً وزعيماً حكيماً له بصماته الواضحة في شأن وطنه وأمته العربية والإسلامية، كما كان دائماً مسانداً وداعماً لمصر وشعبها، لم يتأخر يوماً عن الوقوف بجانبها.

وقدم الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر حسابه على «تويتر» العزاء للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، قائلاً: «لن ننسى مواقفه الداعمة لمصر، كان رمزاً للدولة الإماراتية الحديثة ووضعها على خريطة العالم، دولة قوية متسامحة مؤثرة تمد يد العون للدنيا، البركة كل البركة في أبناء زايد لاستكمال المسيرة ولتكن الإمارات دائماً دعماً لكل العالم العربي وسنداً للإنسانية كلها».

أما الكاتب الصحافي عبد الرحيم علي، فقد ثمن المسيرة الوطنية الحافلة لفقيد الأمة العربية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، مشيراً إلى العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين مصر والإمارات ووحدة المصير المشترك. كما تقدم بخالص العزاء للشعب الإماراتي الشقيق في وفاة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

صديق لمصر

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي، عبر تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر: «خالص العزاء لكل الشعب الإماراتي والعربي في وفاة الأب الشيخ خليفة، كان صديقاً صدوقاً لمصر كما هو عهدنا بآل زايد جميعاً، رحمك الله يا شيخ خليفة».

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن الشيخ خليفة كان محباً لمصر بحق وصديقاً مخلصاً في كل الأحوال، ونعزي أنفسنا والشعب الإماراتي والأمة العربية كلها.

وكتب وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالص التعازي لدولة الإمارات العربية الشقيقة لفقدان الشيخ خليفة، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم دولة الإمارات والأمة العربية الصبر والسلوان».

إنجازات

ونعى رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، ومجلس الجامعة وقيادتها، المغفور له الشيخ خليفة الذي وافته المنية صباح الجمعة، بعدما حقق الكثير من الإنجازات العظيمة لبلاده وأمته.

وتقدم رئيس جامعة القاهرة بخالص التعازي إلى أبناء زايد الخير وقيادة ودولة وشعب الإمارات، والأمة العربية والإسلامية في فقدان قائد وطني رفيع لدولة الإمارات والتي شهدت في عهده تقدماً هائلاً في مختلف المجالات، وكان خير خلف لسلفه الحكيم زايد الخير.

وتقدم نقيب الأشراف في مصر، محمود الشريف، بخالص العزاء لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة، مؤكداً أن الفقيد قدم لبلاده وأمته رحلة طويلة من العطاء، وأحدث طفرة هائلة في بلاده بفضل العمل الدؤوب الذي أسهم في رفعة وطنه.

ودعا الشريف، المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب الإماراتي الصبر والسلوان في مصابهم الجلل.

دور بارز

وفي السياق، تحدث عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، عبده الزراع، في تصريحات له عن الدور البارز والحيوي الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الثقافة العربية في عهد الشيخ خليفة.

كما أكد مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم نجم، أن فقيد الأمة له جهود بارزة، وقاد مسيرة التنمية والتقدم والازدهار والرخاء، واشتهر بالحكمة والعمل لصالح الأمتين العربية والإسلامية، وقاد سفينة الوطن نحو المزيد من الازدهار والرخاء في جميع المجالات، وشهدت الإمارات في عهده تقدماً اقتصادياً ملحوظاً.

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