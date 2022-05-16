صحف وشبكات إعلامية أمريكية: شخصية مؤثرة ترك بصمات كبيرة في تاريخ الإمارات

المصدر: واشنطن ـ أمير نبيل

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أجمعت دوائر وصحف وشبكات إعلامية أمريكية على أن المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان شخصية مؤثرة ترك بصمات كبيرة في تاريخ دولة الإمارات، كما أنه حقق العديد من الإنجازات على مختلف الصعد.

وقالت شبكة «سي إن إن» إن الشيخ خليفة تمكن من خلال سياسات التحديث التي انتهجها، من تحقيق نقلة لدولة الإمارات لتكون مركز ثقل وقوة إقليمية في المنطقة.

ومن جانبها قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن التعازي أرسلت من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك ما تضمنه بيان السفارة الأمريكية في الإمارات، حيث وصفت الشيخ خليفة بأنه كان صديقاً حقيقياً للولايات المتحدة.

وأضافت أن الإمارات، في عهد الشيخ خليفة على مدى 18 عاماً، شيدت بنيتها التحتية والعديد من مشروعات البناء الجديدة العملاقة، ومن بين هذه المشروعات الأبراج السكنية والمكتبية والحي الثقافي في الجزر الجديدة، والذي يتضمن متحف اللوفر والذي افتتح في عام 2017.

وقالت إن المغفور له أشرف على الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي وتنويع مصادر الثروة وليس الاكتفاء بالثروة النفطية.

وقال كريستيان أولرتشسين، الخبير في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس الأمريكية، إن الشيخ خليفة سوف يذكره التاريخ باعتباره شخصية حققت نقلة في بلاده.

تنمية اقتصادية

وبدورها ذكرت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» الأمريكية أن عهد المغفور له الشيخ خليفة، اتسم بتنمية اقتصادية سريعة، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وفي العديد من الملفات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مجلة فوربس الأمريكية كانت قد ذكرت أن الشيخ خليفة كان من بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب بيان للبيت الأبيض، قد وصف المغفور له الشيخ خليفة بأنه شريك وصديق حقيقي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستكرم ذكراه بمواصلة تعزيز الروابط القوية والمستقرة طويلاً بين حكومتي وشعبي البلدين.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، ضمن بيان، إنه بينما ننعى رحيل الشيخ خليفة، فإننا نكرم ميراثه ونظل ملتزمين بالصداقة والتعاون القويين بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

ومن جهتها قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه تحت قيادة الشيخ خليفة تعزز الأمن والازدهار للشعبين الأمريكي والإماراتي، معربة عن امتنان الإدارة الأمريكية لتعاون البلدين عبر الإدارات المختلفة، مؤكدة عزم بلادها مواصلة تعزيز الشراكة بينهما.

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